Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 65,99 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei auch hier die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf das Unternehmen wurden ebenfalls bewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt.