Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Jiangsu Nhwa Pharmaceutical wurde sowohl der kurzfristige RSI über 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI über 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Gleichzeitig liegt der RSI25 bei 41,21, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Somit erhält Jiangsu Nhwa Pharmaceutical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt Jiangsu Nhwa Pharmaceutical eine Rendite von 27,56 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 0,49 Prozent, wobei Jiangsu Nhwa Pharmaceutical mit 27,07 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Nhwa Pharmaceutical liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als auf ähnlichem Niveau eingestuft wird. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 für Jiangsu Nhwa Pharmaceutical, was einer negativen Differenz von -0,65 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die Dividende.

Insgesamt zeigt sich, dass Jiangsu Nhwa Pharmaceutical sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht überwiegend neutrale Bewertungen erhält.