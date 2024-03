Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Nhwa Pharmaceutical liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Arzneimittelaktien als durchschnittlich bewertet wird. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Jiangsu Nhwa Pharmaceutical eine Rendite von 0,73 % aus, was 0,97 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,69 %. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Einstufung vorgenommen, da der Ertrag nur leicht unter dem branchenüblichen Niveau liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen über Jiangsu Nhwa Pharmaceutical, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -3,62 %, während ähnliche Aktien aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt um -17,74 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,12 % im Branchenvergleich für Jiangsu Nhwa Pharmaceutical. Im Gesundheitspflegesektor lag die Rendite bei -19,88 %, wobei Jiangsu Nhwa Pharmaceutical um 16,27 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.