Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bei Jiangsu Nhwa Pharmaceutical haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Dies spiegelt sich in einer positiven "Gut"-Bewertung wider. Es wird vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was auf eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz hinweist. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche negativ ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt auf durchschnittlichem Niveau, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht neutral bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis. Auch hier erhält Jiangsu Nhwa Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Bewertung.

