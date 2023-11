Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Aktie: Einfach nur Spitze!

Branchenvergleich Aktienkurs: Jiangsu Nhwa Pharmaceutical hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Rendite von 17,2 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Arzneimittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 2,72 Prozent, wobei Jiangsu Nhwa Pharmaceutical mit 14,48 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr das Rating "Gut" erhalten.

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jiangsu Nhwa Pharmaceutical konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet werden, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde in diesem Zeitraum eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jiangsu Nhwa Pharmaceutical daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Dividende: Die Dividendenpolitik von Jiangsu Nhwa Pharmaceutical weist nur eine geringfügig niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln. Der Unterschied beträgt 0,64 Prozentpunkte (0,84 % gegenüber 1,48 %). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Nhwa Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Feedback in den letzten Tagen. An vier Tagen konnte keine eindeutige Richtung festgestellt werden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Nhwa Pharmaceutical daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.