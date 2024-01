Jiangsu Nata Opto-electronic Material Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenrendite von Jiangsu Nata Opto-electronic Material beträgt derzeit 0,18 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,23 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 32,22 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 27,35 CNH beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 29,22 CNH, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jiangsu Nata Opto-electronic Material ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 63 deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" bewertet.