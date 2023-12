Jiangsu Nata Opto-electronic Material Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Jiangsu Nata Opto-electronic Material hat derzeit einen RSI von 39,52, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 69,62 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Situation daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Nata Opto-electronic Material derzeit bei 78,45, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen KGV-Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung in fundamentalen Kriterien erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Jiangsu Nata Opto-electronic Material in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,59 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -8,13 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,46 Prozent für das Unternehmen. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls 2,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangsu Nata Opto-electronic Material mit 0,18 Prozent 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Chemikalien". Damit wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.