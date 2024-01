Jiangsu Nata Opto-electronic Material Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Jiangsu Nata Opto-electronic Material hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,98 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,56 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Jiangsu Nata Opto-electronic Material mit 2,58 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Nata Opto-electronic Material-Aktie zeigt einen Wert von 49 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Nata Opto-electronic Material liegt bei 76,02, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Jiangsu Nata Opto-electronic Material beträgt 0,18 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,23 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass Jiangsu Nata Opto-electronic Material in verschiedenen Kategorien wie Aktienkurs, Relative Strength Index, Fundamentaldaten und Dividendenpolitik eine solide und ausgewogene Performance aufweist.