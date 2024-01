Jiangsu Nandasoft Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Diskussionen rund um Jiangsu Nandasoft auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Jiangsu Nandasoft bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Jiangsu Nandasoft-Aktie aktuell 0,11 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 HKD liegt, was einer Abweichung von +63,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,12 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (+50 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Jiangsu Nandasoft somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Nandasoft-Aktie hat einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 37,6, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jiangsu Nandasoft.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Nandasoft mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,13% auf. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jiangsu Nandasoft-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.