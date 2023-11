Jiangsu Nandasoft Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse. In Bezug auf Jiangsu Nandasoft wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 18,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Jiangsu Nandasoft in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Jiangsu Nandasoft mit einer Rendite von -47,37 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11,74 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) verwendet, um die Performance der Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,11 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,124 HKD liegt, was einer Abweichung von +12,73 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,1 HKD, was einer Abweichung von +24 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.