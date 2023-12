Jiangsu Nandasoft Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Jiangsu Nandasoft zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,11 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 0,175 HKD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +59,09 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,11 HKD, was ebenfalls zu einem Abstand von +59,09 Prozent führt und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird der Aktie daher die Bewertung "Gut" zugesprochen.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -19,75 Prozent erzielt, was 9,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,29 Prozent, wobei Jiangsu Nandasoft derzeit 20,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 17,58 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen überverkauften Wert von 27,63, was dazu führt, dass die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Jiangsu Nandasoft derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 6,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,13 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.