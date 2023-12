Jiangsu Lopal Tech Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht, einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Jiangsu Lopal Tech betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 42,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist einen Wert von 60,61 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Jiangsu Lopal Tech in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Jiangsu Lopal Tech in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Lopal Tech beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt mit 0,57 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Jiangsu Lopal Tech eine Rendite von -55,44 Prozent auf, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 47,22 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.