Jiangsu Lopal Tech Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Investmentunternehmen Jiangsu Lopal Tech wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "gut" einzustufen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Lopal Tech mit 22,78 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Chemiebranche. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Jiangsu Lopal Tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,03 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,46 CNH, was einem Unterschied von -22,27 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts führt zu einer "neutralen" Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Lopal Tech derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 % in der Chemiebranche. Die Differenz von 1,95 Prozentpunkten führt zu einer "schlechten" Bewertung hinsichtlich der Dividendenrendite.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Beurteilung der Jiangsu Lopal Tech-Aktie auf der Grundlage der verschiedenen Bewertungskriterien.