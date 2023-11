Jiangsu Lopal Tech Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jiangsu Lopal Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -5,52 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -48,93 Prozent für Jiangsu Lopal Tech entspricht. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,52 Prozent im letzten Jahr, und Jiangsu Lopal Tech war 48,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Jiangsu Lopal Tech jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Jiangsu Lopal Tech gemessen, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Jiangsu Lopal Tech in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders negativ bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bestätigt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Lopal Tech derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,89 %. Damit ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 1,89 Prozentpunkte beträgt.