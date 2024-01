Jiangsu Lopal Tech Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Jiangsu Lopal Tech hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -55,44 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Materialien liegt. Die Rendite in der Chemikalien-Branche betrug im gleichen Zeitraum durchschnittlich -7,35 Prozent, wobei Jiangsu Lopal Tech auch hier mit 48,1 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Jiangsu Lopal Tech im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und zur Einstufung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Lopal Tech liegt bei 23,98, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,21 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".