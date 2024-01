Jiangsu Lopal Tech Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Jiangsu Lopal Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -55,44 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Materialiensektor deutlich niedriger ist. Auch im Vergleich zur Chemiebranche, die eine mittlere Rendite von -7,01 Prozent aufweist, liegt der Wert von Jiangsu Lopal Tech um 48,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Jiangsu Lopal Tech anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 34,68 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 50,22 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Lopal Tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,97 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 12,19 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -23,67 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,26 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Lopal Tech einen Wert von 22 auf, was in einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Jiangsu Lopal Tech, die auf unterschiedlichen Analysemethoden basiert.