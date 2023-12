Jiangsu Linyang Energy Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Jiangsu Linyang Energy in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Bewertung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jiangsu Linyang Energy bei -17,36 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten betrug -1,05 Prozent, wobei sich Jiangsu Linyang Energy um 16,31 Prozent darunter befindet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bezogen auf Jiangsu Linyang Energy liegt der RSI7 aktuell bei 73,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung und deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Jiangsu Linyang Energy in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Jiangsu Linyang Energy-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Jiangsu Linyang Energy-Aktie ein Durchschnitt von 7,48 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,12 CNH, was einem Unterschied von -18,18 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Jiangsu Linyang Energy daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.