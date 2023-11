Jiangsu Lianyungang Port Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie des Jiangsu Lianyungang Port wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,21 CNH lag, was einem Unterschied von -6,44 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,26 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -1,17 Prozent nahezu gleich. Daher erhält die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Jiangsu Lianyungang Port waren. Überwiegend positive Themen dominierten an acht Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie des Jiangsu Lianyungang Port im letzten Jahr eine Rendite von -2,42 Prozent erzielt, was 3,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 2,65 Prozent, wobei die Aktie aktuell 5,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,28 einen vergleichsweise hohen Wert auf, ähnlich dem Durchschnitt der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.