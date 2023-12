Jiangsu Lianyungang Port Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Lianyungang Port liegt bei einem Wert von 30, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verkehrsinfrastruktur-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder überbewertet noch unterbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Jiangsu Lianyungang Port lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Marktsentiment einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiver geworden ist. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Jiangsu Lianyungang Port-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 48,15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Jiangsu Lianyungang Port eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.