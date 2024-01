Jiangsu Lianyungang Port Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Jiangsu Lianyungang Port. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Jiangsu Lianyungang Port bei -4,25 Prozent und damit mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,44 Prozent, wobei Jiangsu Lianyungang Port mit 3,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Lianyungang Port liegt derzeit bei 1,18 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -1,12 Prozent erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Lianyungang Port liegt bei 48,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,3 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.