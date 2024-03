Jiangsu Lianyungang Port Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Makita Corp":

Bei einer Dividende von 1,25 % schneidet Jiangsu Lianyungang Port im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (2,26 %) schlechter ab, da die Differenz 1,01 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Jiangsu Lianyungang Port haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies bedeutet, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, sich in Richtung besonders positiver Themen bewegt hat. Aufgrund dieser positiven Veränderungen bewerten wir dieses Kriterium als "Gut". Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls an Stärke zugenommen, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Jiangsu Lianyungang Port daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Jiangsu Lianyungang Port derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,14 CNH, während der Kurs der Aktie (3,68 CNH) um -11,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,74 CNH, was einer Abweichung von -1,6 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Jiangsu Lianyungang Port daher ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Jiangsu Lianyungang Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,08 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um -8,62 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -17,45 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Lianyungang Port entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -14,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangsu Lianyungang Port 11,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.