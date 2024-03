Jiangsu Lianyungang Port Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie von Jiangsu Lianyungang Port bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur einen leicht geringeren Ertrag von 0,99 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bezogen auf die Performance der Aktie im vergangenen Jahr liegt Jiangsu Lianyungang Port mit einer Rendite von -27,67 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche und deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur von -9,73 Prozent. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Lianyungang Port-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,17 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,67 CNH liegt, was einem Unterschied von -11,99 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Lianyungang Port bei 25,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von Jiangsu Lianyungang Port hinsichtlich Dividendenrendite, Performance und fundamentalen Kriterien.