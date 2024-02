Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen":

Die Stimmung der Anleger bei Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass positive Themen und Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. In Bezug auf die Anleger-Stimmung erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,85 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens mit -19,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical liegt aktuell bei 69,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Unternehmen überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktivität im Netz normal ist und kaum Änderungen in der Stimmung auftreten. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical, mit positiver Anleger-Stimmung, aber schlechten Bewertungen in Bezug auf Branchenvergleich, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz.