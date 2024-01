Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,3 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 61,48, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Arzneimittel"-Branche hat Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical eine Outperformance von +16,26 Prozent erzielt hat. Ebenso hat der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent erzielt, während Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical um 18,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,25 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (11,14 CNH) weicht um +8,68 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,36 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigte die Aktie von Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.