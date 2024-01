Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical hat in den letzten Tagen eine Neutralbewertung erhalten, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 10,82 CNH liegt -4,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, während die Distanz zum GD200 bei +5,46 Prozent liegt. Diese Werte führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical liegt bei 50,62, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Indikatoren als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical diskutiert wurden. Auch in den letzten Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine positive Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,23 Prozent erzielt, was 17,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie 15,82 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und der Branchenvergleich eine positive Bewertung der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical.