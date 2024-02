Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical liegt bei 28,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical auf 10,05 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,87 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,74 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,11 CNH, was zu einem Abstand von -12,27 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen in den Social Media Plattformen weisen darauf hin, dass die Aktie momentan im Fokus der Anleger steht.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut".