Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI für die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical-Aktie liegt aktuell bei 81 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI für die letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,19 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +10,6 Prozent für die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -1,98 Prozent im letzten Jahr um 12,78 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs der Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical mit 11,36 CNH aktuell +4,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hingegen liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +11,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical festgestellt werden. Dies resultiert aus einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen und negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Somit wird das Unternehmen in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical für die verschiedenen Kategorien insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" aufgrund der überkauften Aktie, der positiven Performance im Branchenvergleich, der gemischten technischen Analyse und der negativen Stimmungsveränderung.