Jiangsu Leike Defense Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Beijing Leike Defense-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,23 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,57 CNH, was einem Unterschied von -12,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,51 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,33 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Leike Defense bei 35,9 und damit in der Nähe des Branchendurchschnitts. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Beijing Leike Defense eine Rendite von 0 % aus, was 1,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche, so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,35 Prozent erzielt. Dies liegt 0,83 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Industrie" (-18,53 Prozent) und 0,27 Prozent unter dem Wert der Branche "Elektrische Ausrüstung" (-19,09 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.