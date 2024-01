Jiangsu Leike Defense Aktie: Ist es vollbracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. In Bezug auf Beijing Leike Defense liegt das KGV mit 35,9 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem aktuellen Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung". Somit wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu beachten, dass der Kurs von Beijing Leike Defense mit 5,24 CNH derzeit -9,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -2,42 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor kurzem überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Beijing Leike Defense geäußert. Zudem wurde in den letzten Tagen hauptsächlich über positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Beijing Leike Defense eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.