Jiangsu Leasing Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Jiangsu Leasing hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 30,6 Prozent erzielt, was 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 4,89 Prozent, wobei Jiangsu Leasing mit 25,71 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser hervorragenden Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Leasing-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,75 ebenfalls neutral. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Leasing.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Jiangsu Leasing-Aktie mit 4,98 CNH aktuell +2,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +9,21 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Jiangsu Leasing spiegeln eine negative Stimmung wider. In den letzten zwei Wochen überwogen negative Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Aktie von Jiangsu Leasing bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.