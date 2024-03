Jiangsu Leasing Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Jiangsu Leasing liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 53,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Jiangsu Leasing in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +32,69 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,42 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Jiangsu Leasing mit einem Plus von 29,13 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Jiangsu Leasing eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +3,86 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer Abweichung von -1,02 Prozent führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Jiangsu Leasing durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Jiangsu Leasing eine neutrale Bewertung sowohl aus technischer als auch sentimentaler Sicht.