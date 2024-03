Jiangsu Leasing Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Leasing liegt bei 70,37, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Jiangsu Leasing in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was auch zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Jiangsu Leasing derzeit -4,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Jiangsu Leasing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,65 Prozent, was einer Outperformance von +22,26 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Jiangsu Leasing deutlich über dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Jiangsu Leasing im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.