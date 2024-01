Jiangsu Leasing Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Jiangsu Leasing wird derzeit positiv bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,59 CNH, was einer Abweichung von +9,15 Prozent vom Aktienkurs (5,01 CNH) entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,9 CNH, was einer Abweichung von +2,24 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche verzeichnete Jiangsu Leasing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,11 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,53 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,58 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 1,3 Prozent, wobei Jiangsu Leasing 31,81 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jiangsu Leasing in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an positiven Kommentaren in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die erhöhte Diskussion über die Aktie führen zu einem insgesamt positiven Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Leasing von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie.