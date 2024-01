Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Jiangsu King's Luck Brewery Jsc wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,51 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Jiangsu King's Luck Brewery Jsc eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Jiangsu King's Luck Brewery Jsc mit einer Rendite von -2,99 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 8 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -10,69 Prozent schneidet die Aktie mit 7,69 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jiangsu King's Luck Brewery Jsc zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität, aber zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Jiangsu King's Luck Brewery Jsc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Jiangsu King's Luck Brewery Jsc mit 45,66 CNH inzwischen -10,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,53 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.