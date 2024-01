Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Das kann keiner glauben

Jiangsu King's Luck Brewery Jsc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +7,6 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -10,77 Prozent über dem Durchschnitt, wobei Jiangsu King's Luck Brewery Jsc um 7,77 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung für Jiangsu King's Luck Brewery Jsc. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -19,41 Prozent bzw. -11,67 Prozent, was zu dieser Einstufung führt.

Insgesamt erhält Jiangsu King's Luck Brewery Jsc auf Basis der verschiedenen Analysen ein gemischtes Rating, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden.