Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 34, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 68,42 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie basierend auf dem RSI.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung positiv sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Jiangsu King's Luck Brewery Jsc im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,99 Prozent erzielt, was 7,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -10,22 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 7,23 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.