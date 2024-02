Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Jiangsu King's Luck Brewery Jsc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -15,49 Prozent liegt die Aktie um mehr als 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche von -21,22 Prozent in den letzten 12 Monaten schneidet Jiangsu King's Luck Brewery Jsc mit 5,73 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bewertet die Kursbewegungen in einem bestimmten Zeitraum. Für Jiangsu King's Luck Brewery Jsc liegt der RSI bei 35,41, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie werden ebenfalls analysiert. Hier zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie betrachtet, ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 54,81 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 52,19 CNH liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt sich eine gemischte Bewertung für die Aktie von Jiangsu King's Luck Brewery Jsc, mit positiven Entwicklungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt, jedoch auch Anzeichen für eine schlechte langfristige Stimmungslage.

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock-Analyse.

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...