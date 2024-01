Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Jetzt aber!

Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Jiangsu King's Luck Brewery Jsc war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Jiangsu King's Luck Brewery Jsc mit einer Rendite von -2,99 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 8 Prozent darüber. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,35 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jiangsu King's Luck Brewery Jsc mit 7,36 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Jiangsu King's Luck Brewery Jsc eine gute Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, und die positive Veränderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert von 7,37 zeigt an, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als positives Signal bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmungslage und Entwicklung für das Unternehmen Jiangsu King's Luck Brewery Jsc, was sich in verschiedenen Kategorien in einer "Gut"-Einstufung widerspiegelt.