Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Jiangsu King's Luck Brewery Jsc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor 1,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt -19,87 Prozent, wobei Jiangsu King's Luck Brewery Jsc aktuell 1,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren vor allem von positiven Meinungen geprägt, was sich auch in der Einschätzung des Meinungsmarkts widerspiegelt.

Allerdings konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes für Jiangsu King's Luck Brewery Jsc festgestellt werden. Die negative Veränderung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, ebenso wie die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt unterschiedliche Ergebnisse je nach Betrachtungsbasis. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem aktuellen Wert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.