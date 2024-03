Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktienanalyse der Jiangsu King's Luck Brewery Jsc zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen in den letzten Monaten durchschnittlich war. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 54,4 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 58 CNH lag, was einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einem weiteren guten Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor und der Branche hat die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc eine deutlich bessere Performance gezeigt, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie.