Jiangsu Kanion Pharmaceutical ist zurück!

Die Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 20,12 CNH liegt 12,45 Prozent unter dem GD200 (22,98 CNH), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 18,11 CNH, was einem Abstand von +11,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Bei Betrachtung beider Werte ergibt sich eine "Neutral" Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie eine Performance von -19,75 Prozent, was eine Underperformance von -19,91 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 17,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, während die Kommunikationsfrequenz in diesem Zeitraum zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was insgesamt zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.