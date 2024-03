Jiangsu Kanion Pharmaceutical Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie zeigt einen Wert von 11 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 27,22 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Jiangsu Kanion Pharmaceutical, während in den letzten Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 20,1 CNH, während der aktuelle Kurs bei 22,09 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie in den letzten 12 Monaten um 11,01 Prozent schlechter war als der Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche und um 9,44 Prozent schlechter als der Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.