Jiangsu Kanion Pharmaceutical Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Jiangsu Kanion Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -28,42 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitspflege-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -18,59 Prozent, wobei Jiangsu Kanion Pharmaceutical mit 9,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erteilt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,26 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 18,79 CNH, was einem Unterschied von -7,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 18,79 CNH liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 18,58 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer und die Diskussionen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Kanion Pharmaceutical. In den letzten 11 Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung zu beobachten war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Insgesamt erhält Jiangsu Kanion Pharmaceutical daher eine "Gut"-Bewertung.