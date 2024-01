Jiangsu Kanion Pharmaceutical Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung bezüglich einer Aktie zu bewerten. In den letzten Tagen stand die Aktie von Jiangsu Kanion Pharmaceutical im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jiangsu Kanion Pharmaceutical.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Jiangsu Kanion Pharmaceutical mit -19,75 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Kanion Pharmaceutical mit 20,14 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie zeigt einen Wert von 65 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,4) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Kanion Pharmaceutical.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie mit 20,52 CNH um +11,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" gelistet, da die Distanz zum GD200 sich auf -9,68 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.