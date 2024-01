Jiangsu Kanion Pharmaceutical Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Jiangsu Kanion Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,75 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,41 Prozent, was bedeutet, dass Jiangsu Kanion Pharmaceutical eine Underperformance von -20,16 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,64 Prozent, wobei Jiangsu Kanion Pharmaceutical 18,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Kanion Pharmaceutical-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 21, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,97, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jiangsu Kanion Pharmaceutical.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie bei 22,59 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,39 CNH deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit 18,92 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Jiangsu Kanion Pharmaceutical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Jiangsu Kanion Pharmaceutical geäußert wurden, mit wenigen neutralen Themen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Jiangsu Kanion Pharmaceutical bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.