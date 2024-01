Jiangsu Jiuding New Material Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmungen und Meinungen zu Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Jiangsu Amer New Material wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Tagen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu Amer New Material zeigt einen Wert von 80,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen neutralen Wert von 65. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,08 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,79 CNH liegt, was einer Differenz von -25,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen negativen Trend. Aufgrund dieser Werte erhält die Jiangsu Amer New Material-Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung in der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Jiangsu Amer New Material-Aktie aufgrund der Diskussionen im Internet, der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.