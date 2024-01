Jiangsu Jiuding New Material Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Amer New Material als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 46,84 und der RSI25 bei 53,6, was beide zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Jiangsu Amer New Material eingestellt waren. Es gab überwiegend neutrale Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Amer New Material-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend als schlecht bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 9,22 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,16 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5,42 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Amer New Material festgestellt werden. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Jiangsu Amer New Material-Aktie auf Basis des Relative Strength Index und der technischen Analyse als neutral bis schlecht bewertet.