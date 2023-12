Jiangsu Jiuding New Material Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Jiangsu Amer New Material zeigt eine starke Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Jiangsu Amer New Material wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Jiangsu Amer New Material im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,44 Prozent erzielt, was 38,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Amer New Material als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 50,57 und der RSI25 beträgt 55,71, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.