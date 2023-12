Jiangsu Jingshen Salt, Chemical Industry-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiang Su Suyan Jingshen. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,25 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,26 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Jiang Su Suyan Jingshen wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "guten" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,52 CNH für die Jiang Su Suyan Jingshen-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,52 CNH, was einem Unterschied von -10,5 Prozent entspricht und daher zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (8,69 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiang Su Suyan Jingshen bei 10,07, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "neutrale" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.