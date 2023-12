Jiangsu Jingshen Salt, Chemical Industry Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Jiang Su Suyan Jingshen weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,07 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt weder über- noch unterbewertet ist und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Aktie von Jiang Su Suyan Jingshen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,24 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,95 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit -8,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jiang Su Suyan Jingshen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 9,62 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 8,44 CNH, was eine Abweichung von -12,27 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 8,74 CNH, was einer Abweichung von -3,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie von Jiang Su Suyan Jingshen daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, da der RSI der letzten 7 Tage bei 94 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auf einer längerfristigeren Basis ist der RSI25 bei 63,46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Jiang Su Suyan Jingshen.